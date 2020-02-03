Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может покинуть клуб предстоящим летом.

Если Джесси Лингард решит покинуть "красных дьяволов" предстоящим летом, то на него будет спрос, сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы мадридский Атлетико и Рома. Подробности возможного трансфера не называются.

Контракт англичанина с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Лингард провел 20 матчей в Премьер-лиге: он не отличился результативными действиями.

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