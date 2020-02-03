Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может покинуть клуб предстоящим летом.
ДЖЕССИ ЛИНГАРД, GETTY IMAGES
03 февраля 2020, 15:42
Если Джесси Лингард решит покинуть "красных дьяволов" предстоящим летом, то на него будет спрос, сообщает ESPN.
По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы мадридский Атлетико и Рома. Подробности возможного трансфера не называются.
Контракт англичанина с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Лингард провел 20 матчей в Премьер-лиге: он не отличился результативными действиями.
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