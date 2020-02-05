Англия

Подопечные Жозе Моуриньо с трудом прошли в 1/8 турнира.

Тоттенхэм принимал Саутгемптон на своем поле в рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии. Хозяева быстро смогли открыть счет благодаря голу Стивенса.

Тем не менее, Саутгемптон не растерялся и еще до перерыва восстановил паритет, а уже на 72-й минуте Ингс вывел гостей вперед.

Подопечные Жозе Моуриньо продемонстрировали быструю реакцию, сравняв счет благодаря точному удару Лукаса Моуры.

Заключительные минуты прошли со знаком "плюс" для Тоттенхэма — Ганн сбил Сона в своей штрафной площади, а нападающий сам реализовал "приговор".

Подопечные Жозе Моуриньо смогли удержать преимущество в счете и в следующей стадии турнира встретятся с Норвичем.

Тоттенхэм - Саутгемптон 3:2

Голы: Стивенс, 12, Лукас, 78, Сон, 87 (с пенальти) — Лонг, 34, Ингс, 72

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Тоби, Вертонген (Жедсон, 54), Танганья — Уинкс, Дайер, Ндомбеле (Алли, 61) — Сон, Моура, Сессеньон (Санчес, 90)

Саутгемптон: Ганн — Уорд-Прауз (Вестергор, 40), Стивенс, Беднарек, Бертранд — Буфал (Армстронг, 67), Ромеу, Хейбьерг, Редмонд — Ингс, Лонг (Адамс, 81)

Предупреждения: Жедсон — Беднарек, Ромеу, Адамс, Ганн