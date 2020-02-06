Англия

6 февраля 1958 года — одна из самых черных дат в истории мирового футбола.

"Малыши Басби" вошли в историю мирового футбола, как одна из самых талантливых плеяд. 6-го февраля 1958-го случилось непоправимое.

Британский авиалайнер совершал рейс по маршруту Белград-Мюнхен-Манчестер. В мюнхенском аэропорту самолет разбился после третьей попытки взлета. На борту находилось 40 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате трагедии 23 человека погибло.

На борту самолета находилась команда Манчестер Юнайтед, которая возвращалась домой после успешно проведенного поединка 1/4 финала Кубка чемпионов против Црвены Звезды (3:3, после домашней победы 2:1).

Среди погибших было 8 игроков МЮ (Джефф Бент, Роджер Берн, Эдди Колман, Дункан Эдвардс, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уилан) и трое человек из тренерского штаба (Уолтер Крикмер, Том Карри, Берт Уолли).

Удалось выжить 9 игрокам (в том числе легендарный Бобби Чарльтон) и главному тренеру Мэтту Басби.

Поколение этих игроков по сей день известно как Малыши Басби. Все игроки являлись воспитанниками Манчестер Юнайтед. Игровую славу футболисты получили благодаря своей одаренной игре, несмотря на юный возраст, и громким результатам.

На Олд Траффорд, в память о погибшем поколении талантов, находится мемориальная доска. В мировой культуре в память о жертвах Мюнхенской трагедии существует множество музыкальных композиций, фильмов и книг.

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