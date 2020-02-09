Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш рассчитывает сменить клуб в летнее межсезонье.
ДЖЕК ГРИЛИШ, GETTY IMAGES
09 февраля 2020, 01:51
Джек Грилиш готов попробовать себя на новом уровне, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 24-летний футболист рассматривает вариант с уходом из нынешней команды.
Интерес к Грилишу проявляет Манчестер Юнайтед, в прошлом сезоне англичанина пытался заполучить Тоттенхэм, а также игрок интересен главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоле.
В текущем сезоне Грилиш провел 23 матча в АПЛ: на его счету семь голов и пять результативных передач.
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