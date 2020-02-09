Англия

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш рассчитывает сменить клуб в летнее межсезонье.

Джек Грилиш готов попробовать себя на новом уровне, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 24-летний футболист рассматривает вариант с уходом из нынешней команды.

Интерес к Грилишу проявляет Манчестер Юнайтед, в прошлом сезоне англичанина пытался заполучить Тоттенхэм, а также игрок интересен главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоле.

В текущем сезоне Грилиш провел 23 матча в АПЛ: на его счету семь голов и пять результативных передач.

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