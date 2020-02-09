Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле разошелся миром с Уотфордом.

Каждая из команд забила по голу в разных таймах, а "чайки" сравняли счет благодаря автоголу защитника "шершней" Мариаппы.

Брайтон – Уотфорд 1:1

Голы: Мариаппа, 78 (в свои ворота) – Дукуре, 19.

Брайтон: Райан – Скелотто (Джаханбахш, 73), Даффи, Данк, Берн (Мопе, 57) – Преппер, Муй – Марч, Гросс (Альсате, 61), Троссард – Мюррей.

Уотфорд: Фостер – Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт, Масина – Капу, Хьюз – Перейра (Пуссетто, 82), Дукуре, Деулофеу (Уэлбек, 86) – Дини.

Предупреждения: Скелотто, Марч – Мариаппа, Хьюз.