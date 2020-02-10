Англия

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд — о давлении на игроков сборной Англии.

Джордан Пикфорд высказал свое мнение о критике, когда футболист выступает за национальную команду.

"Когда ты играешь за сборную Англии, тебя по какой-то причине все ненавидят. Это часть бытия. Пресса и бывшие игроки охотятся за футболистами сборной – посмотрите на Гари Невилла. С этим нужно жить и смириться".

"Вспомните Джо Харта. Когда он был первым номером, то его критиковали каждую неделю. Нужно держать это подальше от своих мыслей, потому что только ты можешь решить все сам как человек – на поле и тренировках", — приводит слова Пикфорда BBC.

В текущем сезоне Пикфорд провел 26 матчей в АПЛ: на его счету пять "сухих" игр.

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