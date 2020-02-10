Англия

Испанский защитник высказался об изменениях, которые произошли с приходом Микеля Артеты.

Микель Артета возглавил лондонский Арсенал в декабре прошлого года, и его команда не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах.

Хоть "канониры" большинство своих поединков сыграли вничью, защитник Эктор Бельерин отметил положительные изменения с приходом испанского специалиста.

"У Артеты есть новая философия. В Арсенале произошли большие перемены, и это можно заменить в последних нескольких матчах".

"Я думаю, что иногда нам нужно быть более эффективными в реализации моментов, но это то, что приходит с уверенностью в себе. Все еще впереди. Я уверен, что вы вскоре это увидите", — приводит слова Бельерина официальный сайт Арсенала.

Стоит отметить, что Арсенал занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.