Англия

Главный тренер "горожан" не уверен в своих позициях в клубе.

Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть против мадридского Реала. Хосеп Гвардиола допускает, что в случае неудачи клуб может распрощаться с ним.

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и очень рад готовиться к матчу с Реалом в ближайшие две недели", — цитирует Гвардиолу Marca со ссылкой на Sky Sports.

"Эти две недели будут самыми счастливыми двумя неделями в моей работе. Если мы не обыграем Реал, тогда президент или спортивный директор могут прийти и сказать: "Этого недостаточно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы тебя увольняем".

Команды сыграют в Мадриде 26 февраля, а затем 17 марта в Манчестере.

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