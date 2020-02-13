Англия

Дин Хендерсон может летом сменить клубную прописку.

Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон, который текущий сезон проводит в аренде в Шеффилд Юнайтед, попал в сферу интересов Челси и ПСЖ, сообщает ESPN.

По данным источника, благодаря своему прогрессу, вратарь и вовсе может стать первым номером сборной Англии на грядущем Евро-2020.

Тем не менее, отмечается, что тренерский штаб "манкунианцев" не может гарантировать Хендерсону место в стартовом составе на будущий сезон, что может вынудить игрока покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Юнайтед может покинуть полузащитник Чонг, который попал в сферу интересов Интера.