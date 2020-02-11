"Нерадзурри" не оставляют попыток заполучить вингера.
ТАХИТ ЧОНГ, ФОТО GETTY IMAGES
11 февраля 2020, 08:58
Интер продолжает попытки подписать Чонга в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
Контракт голландского вингер подходит к концу этим летом, а потому Чонг может подписывать соглашение с новой командой уже сейчас.
В этом сезоне Чонг провел восемь матчей за взрослую команду Манчестер Юнайтед, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что также на голландца претендует чемпион Италии Ювентус.