Англия

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги между Вулверхэмптоном и Лестером.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту не сумели воспользоваться численным преимуществом в концовке поединка, а матч так и завершился безголевой ничьей – 0:0.

Вулверхэмптон – Лестер 0:0

Вулверхэмптон: Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Саисс, Дендонкер, Невеш (Моутиньо, 81), Нету (Траоре, 64), Диогу Жота (Поденсе, 78), Хименес

Лестер: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Чилвелл, Тилеманс (Прат, 75), Чаудхери, Барнс (Морган, 90), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 68), Варди

Предупреждения: Мэддисон, Невеш, Чоудури, Дендонкер, Чилвелл

Удален: Чаудхери, 76.

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