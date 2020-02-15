Англия

"Волки" и "лисы" не выявили сильнейшего в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

После небольшого перерыва между собой встречались Вулверхэмптон и Лестер Сити.

Команды не сумели выявить победителя, а игра завершилась "сухой" ничьей — 0:0.

Обзор матча:

Вулверхэмптон – Лестер 0:0

Вулверхэмптон: Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Саисс, Дендонкер, Невеш (Моутиньо, 81), Нету (Траоре, 64), Диогу Жота (Поденсе, 78), Хименес

Лестер: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Чилвелл, Тилеманс (Прат, 75), Чаудхери, Барнс (Морган, 90), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 68), Варди

Предупреждения: Мэддисон, Невеш, Чаудхери, Дендонкер, Чилвелл

Удален: Чаудхери, 76.

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