Англия

Португалец — о возможностях, которые он предоставлял своим игрокам.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о игре разных футболистов на позиции левого защитника.

"Время, когда Дэвис отсутствовал, было отличной возможностью для других играть. Для Танганги это была, в конце концов, возможность всей жизни, он уже сыграл шесть или семь полных матчей с первой командой".

"Для Сессеньона это было ускорение процесса. Он сыграл больше матчей, чем обычно. Даже для Дэнни Роуза это была отличная возможность сыграть важных три матча и показать мне, на что он способен", — приводит слова Моуриньо Goal.

Напомним, в зимнее трансферное окно Роуз перешел в Ньюкасл на правах аренды.

Тем не менее, левый защитник ранее заявлял, что Моуриньо не предоставил ему ни единого шанса.