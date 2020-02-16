Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в рамках чемпионата Англии.

В матче 26-го тура АПЛ Тоттенхэм одержал волевую победу над Астон Виллой со счетом 3:2.

Победу "шпорам" в компенсированное время принес нападающий Сон Хын Мин, оформивший таким образом дубль.



Астон Вилла – Тоттенхэм 2:3

Голы: Альдервейрельд, 9 (аг), Энгельс, 55 – Альдервейрельд, 27, Сон, 45+2, 90+4.

Астон Вилла: Рейна – Энгельс, Конса, Хоз – Таргетт, Дринкуотер (Накамба, 60), Дуглас Луис, Гильбер – Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Бастон, 83), Грилиш.

Тоттенхэм: Льорис – Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье – Бергвейн, Уинкс, Дайер (Ло Чельсо, 60), Алли (Фернандеш, 83), Лукас Моура – Сон.

Предупреждения: Гильбер, Накамба.

На 45+1 минуте пенальти не реализовал Сон Хын Мин.

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