Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в рамках чемпионата Англии.
Астон Вилла – Тоттенхэм, Getty Images
16 февраля 2020, 19:35
В матче 26-го тура АПЛ Тоттенхэм одержал волевую победу над Астон Виллой со счетом 3:2.
Победу "шпорам" в компенсированное время принес нападающий Сон Хын Мин, оформивший таким образом дубль.
Астон Вилла – Тоттенхэм 2:3
Голы: Альдервейрельд, 9 (аг), Энгельс, 55 – Альдервейрельд, 27, Сон, 45+2, 90+4.
Астон Вилла: Рейна – Энгельс, Конса, Хоз – Таргетт, Дринкуотер (Накамба, 60), Дуглас Луис, Гильбер – Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Бастон, 83), Грилиш.
Тоттенхэм: Льорис – Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье – Бергвейн, Уинкс, Дайер (Ло Чельсо, 60), Алли (Фернандеш, 83), Лукас Моура – Сон.
Предупреждения: Гильбер, Накамба.
На 45+1 минуте пенальти не реализовал Сон Хын Мин.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.