Англия

"Особенный" демонстрирует относительно неплохую результативность со своей нынешней командой.

Португалец Жозе Моуриньо возглавил Тоттенхэм в ноябре прошлого года и уже провел 20 матчей во главе "шпор", 14 из которых в АПЛ.

Из 42 максимально возможных пунктов, Тоттенхэм приобрел 26 очков при Моуриньо. Это второй показатель в АПЛ после Ливерпуля (42/42), с момента переезда "Особенного" в Северный Лондон.

До дебютного поединка Моуриньо у руля Тоттенхэма, "шпоры" занимали четырнадцатое место с 14 очками. На данный момент команда располагается на пятой строчке, имея в своем активе 40 пунктов.

Следующий поединок Тоттенхэм проведет против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов (19 февраля, среда). Затем, в АПЛ "Особенный" приедет в гости к Челси на Стэмфорд Бридж (22 февраля, суббота).

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