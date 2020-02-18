Англия

Капитан "красных" считает, что бразилец больше не сыграет на Энфилде в качестве игрока Ливерпуля.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон поделился мнением о хавбеке Барселоны Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за Баварию, а также защищал цвета мерсисайдского клуба с 2013 по 2018 год.

Англичанин считает, что время 27-летнего бразильца в составе Ливерпуля осталось позади.

"Фил мой хороший друг. Я думаю, что он исключительный футболист. У него есть все, включая правильное отношение к делу и любовь к футболу. Так что, конечно, я всегда буду рад видеть его в Ливерпуле, но это не мое дело. Вероятно, лучше спросить тренера об этом".

"Ребята любили его, поэтому, если вы спросите любого из них, я уверен, что они скажут, что они хотели бы его возвращения. Но я думаю, его время здесь уже прошло. Он ушел, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим того же Коутиньо, которого мы видели здесь", — приводит слова Хендерсона Sport.es.

Напомним, в следующем матче Лиге чемпионов Ливерпуль встретится с Атлетико. Поединок начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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