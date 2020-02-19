Рашица попал в сферу интересов Ливерпуля

Футболист является запасным вариантом для мерсисайдцев.
Милот Рашица, Getty Images
19 февраля 2020, 11:57
Нападающий бременского Вердера Милот Рашица привлек к себе внимание Ливерпуля. Об этом сообщает Bild.
Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру косовара в качестве альтернативного варианта, в случае, если им не удастся летом подписать Тимо Вернера из РБ Лейпциг.
В контракте у Рашицы прописана клаусула в размере 38 млн евро. Контракт 23-летнего вингера с "музыкантами" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Рашица отыграл 21 матч за Вердер, отметившись 10 голами и 4 ассистами.
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