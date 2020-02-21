Англия

Футболист может пропустить около четырех поединков.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (0:1).

На 80-й минуте поединка его заменил Джеймс Милнер. После медицинского обследования у Хендерсона диагностировано повреждение подколенного сухожилия, о чем заявил наставник "красных" Юрген Клопп:

"Могло быть и хуже. Это было подколенное сухожилие, но это не так уж и плохо. Он будет отсутствовать в течение трех недель или около того", — приводит слова тренера Goal.com.

Таким образом, Хендерсон пропустит около четырех поединков мерсисайдцев: против Вест Хэма (24 февраля, АПЛ), Уотфорда (29 февраля, АПЛ), Челси (3 марта, Кубок Англии) и Борнмута (7 марта, АПЛ).

Вероятнее всего, капитан сможет восстановиться к ответному матча 1/8 финала ЛЧ против Атлетико (11 марта).

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