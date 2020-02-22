Англия

Football.ua анонсирует матч 27-го тура английской Премьер-лиги между Лестером и Манчестер Сити.

Подопечные Брендана Роджерса на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.

Лестер – Манчестер Сити

22 февраля, 19:30, стадион Кинг Пауэр, Лестер. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В какой-то мере предстоящий поединок можно назвать "за второе место". Правда, Манчестер Сити опережает Лестер на четыре очка, и именно коллектив Пепа Гвардиолы выглядит фаворитом, чтобы завершить сезон вслед за Ливерпулем.

Не так давно случилось неприятное известие: Манчестер Сити отстранен от Лиги чемпионов на два сезона. Эта информация явно шокировала как тренерский штаб, так и футболистов, в результате чего сразу пошли слухи, что может уйти Гвардиола, а вместе с ним – ряд ключевых игроков.

Тем не менее, испанец заявил, что останется и отработает контракт, а его также в этом поддержал Рахим Стерлинг, который пообещал продолжить выступать за нынешнюю команду.

К слову, главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс считает, что бан должен помочь "горожанам" – они станут только злее, и это может сыграть против его команды.

После впечатляющего старта "лисы" несколько сбавили обороты, но и следует учитывать, что последними соперниками этой команды были не самые слабые коллективы – Вулверхэмптон и Челси.

В первом круге Манчестер Сити сумел на Этихаде обыграть Лестер Сити (3:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Менди, Джеймс, Амарти, Чаудхери – Стерлинг

Под вопросом: Ндиди – Сане, Давид Силва.

Интересные факты:

Лестер не проигрывает дома в 15 из 17 последних встреч.

"Лисы" пропускают во втором тайме в четырех матчах подряд в Премьер-лиге.

Манчестер Сити не проигрывает в 7 из 8 последних матчей в АПЛ.

"Горожане" забивают в 27 из 29 последних встреч в чемпионате Англии.