Football.ua анонсирует матч 27-го тура английской Премьер-лиги между Лестером и Манчестер Сити.
Лестер – Манчестер Сити, Getty Images
22 февраля 2020, 11:00
Подопечные Брендана Роджерса на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.
Лестер – Манчестер Сити
22 февраля, 19:30, стадион Кинг Пауэр, Лестер. Арбитр встречи – Пол Тирни
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
В какой-то мере предстоящий поединок можно назвать "за второе место". Правда, Манчестер Сити опережает Лестер на четыре очка, и именно коллектив Пепа Гвардиолы выглядит фаворитом, чтобы завершить сезон вслед за Ливерпулем.
Не так давно случилось неприятное известие: Манчестер Сити отстранен от Лиги чемпионов на два сезона. Эта информация явно шокировала как тренерский штаб, так и футболистов, в результате чего сразу пошли слухи, что может уйти Гвардиола, а вместе с ним – ряд ключевых игроков.
Тем не менее, испанец заявил, что останется и отработает контракт, а его также в этом поддержал Рахим Стерлинг, который пообещал продолжить выступать за нынешнюю команду.
К слову, главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс считает, что бан должен помочь "горожанам" – они станут только злее, и это может сыграть против его команды.
После впечатляющего старта "лисы" несколько сбавили обороты, но и следует учитывать, что последними соперниками этой команды были не самые слабые коллективы – Вулверхэмптон и Челси.
В первом круге Манчестер Сити сумел на Этихаде обыграть Лестер Сити (3:1).
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Менди, Джеймс, Амарти, Чаудхери – Стерлинг
Под вопросом: Ндиди – Сане, Давид Силва.
Интересные факты:
Лестер не проигрывает дома в 15 из 17 последних встреч.
"Лисы" пропускают во втором тайме в четырех матчах подряд в Премьер-лиге.
Манчестер Сити не проигрывает в 7 из 8 последних матчей в АПЛ.
"Горожане" забивают в 27 из 29 последних встреч в чемпионате Англии.
прогноз 2:2