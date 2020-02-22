Англия

Португальский специалист высказался о борьбе за высшие позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию в верхней части таблицы английской Премьер-лиги, в ходе которой ожидается ожесточенная борьба за попадание в Лигу чемпионов.

Португальский коуч считает, что его бывший клуб Челси имеет больше всего шансов оказаться по итогам сезона в топ-4 чемпионата Англии.

"В настоящий момент Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон и Эвертон — андердоги".

"У нас есть амбиции, но мы на один, два, три очка отстаем от Челси, поэтому они имеют преимущество над всеми нами. Это очевидно. Да, у них небольшое преимущество, но они все-таки есть".

"Челси в данный момент является фаворитом на на попадание в топ-4 АПЛ, учитывая, что Лестер имеет на девять очков больше на данном этапе сезона", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Напомним, матч Челси — Тоттенхэм состоится сегодня, 22 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

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