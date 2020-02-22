Англия

Португальский тренер в этом сезоне дважды не сумел совладать с Челси.

В 27-м туре Премьер-лиги Челси обыграл Тоттенхэм 2:1. В первом круге "синие" также были сильнее – 2:0. Таким образом, Жозе Моуриньо впервые в карьере дважды уступил одному сопернику в чемпионате в рамках одного сезона, сообщает Opta.

Эта победа позволила Челси оторваться от Тоттенхэма на четыре очка в борьбе за четвертую строчку в Премьер-лиге.

В следующем туре "синие" сыграют с Борнмутом 29 февраля, а Тоттенхэм сразится с Вулверхэмптоном первого марта.

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