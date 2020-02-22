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Челси — Тоттенхэм 2:1
Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (авт.)

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт.

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Танганга, Ндомбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис — Моура, Бергвейн.

Предупреждения: Уинкс, Кристенсен — Ло Чельсо.