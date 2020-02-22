"Пенсионеры" были близки к повторению результата прошлой выездной игры против "шпор", но автогол Рюдигера немного разбавил их преимущество (2:1).
Челси — Тоттенхэм, Getty Images
22 февраля 2020, 16:23
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Челси — Тоттенхэм 2:1
Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (авт.)
Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт.
Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Танганга, Ндомбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис — Моура, Бергвейн.
Предупреждения: Уинкс, Кристенсен — Ло Чельсо.