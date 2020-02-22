Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура АПЛ между Лестером и Манчестер Сити.

Экс-нападающий Манчестер Сити составит пару Джейми Варди в атаке в матче против "горожан". В составе манкунианцев — без сюрпризов. Отметим, что украинца Александра Зинченко снова не оказалось в заявке на матч.

Лестер: Шмайхель — Сеюнджю, Эванс, Фухс — Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат, Чилвелл — Ихеаначо, Варди

Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Олбрайтон, Барнс, Джеймс, Перес

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди — Родри — Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Агуэро

Запасные: Браво, Стоунз, Канселу, Отаменди, Д. Силва, Габриэль Жезус, Фоден

Матч Лестер — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.