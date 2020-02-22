Поздний гол Габриэля Жезуса принес "горожанам" непростую победу над Лестером (1:0).
манчестер сити одержал победу над лестером, getty images
22 февраля 2020, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лестер — Манчестер Сити 0:1
Гол: Габриэль Жезус, 80
Лестер: Шмайхель — Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2) — Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди — Родри — Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Агуэро (Габриэль Жезус, 77)
На 62-й минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь)