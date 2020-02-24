Англия

Полузащитник Аякса Хаким Зийех в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

Официальный сайт Челси подтвердил, что Хаким Зийех согласовал контракт с клубом.

26-летний футболист подпишет соглашение на пять лет.

"Я очень рад и горжусь переходом в такой огромный клуб, как Челси. Я с нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших успехов", — приводит слова марокканца официальный сайт "синих".

Напомним, что Челси выплатит Аяксу 40 миллионов евро. С учетом бонусов, стоимость может достичь 44 миллионов.

Хаким Зийех присоединится к лондонской команде летом 2020 года.

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