Англия

"Пенсионерам" осталось согласовать условия контракта с марокканцем.

Атакующий полузащитник Аякса Хаким Зийех близок к переходу в Челси в летнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт "пенсионеров", лондонский клуб договорился с амстердамцами по трансферу 26-летнего марокканца.

Сумма будущей сделки не уточняется, однако, по информации СМИ, Зийех обойдется Челси примерно в 45 миллионов евро.

Теперь руководству Челси осталось согласовать с футболистом условия контракта, после чего он должен присоединиться к новому клубу следующим летом.

В текущем сезоне Зийех провел 30 поединков в футболке "бело-красных", забив 8 голов и совершив 21 ассист.

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