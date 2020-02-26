Англия

Поражение от Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов стало для Челси восьмым домашним в сезоне.

В XXI веке Челси впервые проиграл восемь домашних матчей в сезоне, уступив Баварии в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов — сообщает ОРТА.

В последний раз таким "гостеприимным" Челси был в сезоне-1985/86 — тоже 8 домашних поражений во всех турнирах, но в нынешнем еще достаточно времени, чтобы установить антирекорд.

Следующий домашний матч Челси проведет в 1/8 финала Кубка Англии против Ливерпуля во вторник, 3 марта.

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