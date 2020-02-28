Матич: Солскьяер стал в разы сильнее как тренер, чем год назад

Англия

Серб отметил, что его наставник прогрессирует с каждым днем.

Хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матич оценил текущие успехи Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера манкунианцев.

Беспроигрышная серия "красных дьяволов" уже составляет 7 матчей, а в турнирной таблице АПЛ команда идет на пятом месте, отставая от четвертого Челси на три пункта.

"С каждым днем он становится все лучше и лучше. У него появляется больше опыта. По моему мнению, он стал в разы сильнее как тренер, чем год назад, потому что теперь он хорошо знает всех игроков, он точно знает, что ему нужно делать перед играми", — цитирует футболиста Sky Sports.

"Попадание в топ-4 по-прежнему является для нас целью, потому что мы до сих пор не знаем, что произойдет с Манчестер Сити".

"Я думаю, у нас достаточно качеств, чтобы попасть в первую четверку. Нам просто нужно продолжать играть так, как мы играли в последние пять или шесть игр. Даже в тех играх, где мы не играли хорошо, мы победили, и мы должны продолжать в том же духе".

Следующий матч в АПЛ "красные дьяволы" проведут на выезде против Эвертона. Матич встретится с Карло Анчелотти, который тренировал его в начале карьеры в Челси.

"Когда я впервые подписал контракт с Челси в 2009 году, он был моим тренером. Он отличный тренер, с отличным характером. Он один из лучших в истории футбола. Он выиграл много трофеев, так что будет приятно увидеть его снова".

Матч Эвертон — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 1 марта, в 16:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 28-го тура АПЛ.