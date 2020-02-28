Англия

Кипер "красных" получил награду Samba Gold.

Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер признан лучшим бразильским футболистом в европейском футболе по итогам 2019 года.

Данную награду 27-летний страж ворот получил от бразильского ресурса Samba Foot, который ежегодно определяет лучших игроков по данному критерию.

В 2019-м Алиссон вместе с Ливерпулем стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Также в составе сборной Бразилии Бекер выиграл Копа Америка.

Помимо этого, Алиссон получил ряд индивидуальных наград, таких как лучший вратарь прошлого сезона в АПЛ, Лиге чемпионов, прошедшего Копа Америка. Стал обладателем награды Льва Яшина и вошел в различные символические сборные: Лиги чемпионов-2018/19, а также по версии УЕФА за календарный 2019 год.

Последние десять обладателей награды Samba Gold:

2019: Алиссон Бекер (Ливерпуль)

2018: Роберто Фирмино (Ливерпуль)

2017: Неймар (ПСЖ)

2016: Филипе Коутиньо (Ливерпуль)

2015: Неймар (Барселона)

2014: Неймар (Барселона)

2013: Тиаго Силва (ПСЖ)

2012: Тиаго Силва (ПСЖ)

2011: Майкон (Интер)

2010: Луис Фабиано (Севилья)

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