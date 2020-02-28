Кипер "красных" получил награду Samba Gold.
Алиссон Бекер, photo: Liverpool FC
28 февраля 2020, 13:49
Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер признан лучшим бразильским футболистом в европейском футболе по итогам 2019 года.
Данную награду 27-летний страж ворот получил от бразильского ресурса Samba Foot, который ежегодно определяет лучших игроков по данному критерию.
В 2019-м Алиссон вместе с Ливерпулем стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Также в составе сборной Бразилии Бекер выиграл Копа Америка.
Помимо этого, Алиссон получил ряд индивидуальных наград, таких как лучший вратарь прошлого сезона в АПЛ, Лиге чемпионов, прошедшего Копа Америка. Стал обладателем награды Льва Яшина и вошел в различные символические сборные: Лиги чемпионов-2018/19, а также по версии УЕФА за календарный 2019 год.
Последние десять обладателей награды Samba Gold:
2019: Алиссон Бекер (Ливерпуль)
2018: Роберто Фирмино (Ливерпуль)
2017: Неймар (ПСЖ)
2016: Филипе Коутиньо (Ливерпуль)
2015: Неймар (Барселона)
2014: Неймар (Барселона)
2013: Тиаго Силва (ПСЖ)
2012: Тиаго Силва (ПСЖ)
2011: Майкон (Интер)
2010: Луис Фабиано (Севилья)
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