Англия

Испанец рассказал об ожидания от финала Кубка лиги.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о предстоящем матче с Астон Виллой в финале Кубка английской лиги.

"Первые кубковые победы становятся особенными, потому что вы еще не знаете, на что способны. Но затем вы понимаете, насколько это сложно. Поэтому эта победа должна принести больше личного удовлетворения. Каждый раз победа в турнире дается с большими трудностями.

У Астон Виллы была целая неделя на подготовку. У нас был психологически и физически сложный матч против мадридского Реала. Обычно в таких случаях падает уровень адреналина", – рассказал Гвардиола в интервью изданию Daily Mail.

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити состоится на Уэмбли в воскресенье, 1 марта, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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