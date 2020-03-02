Англия

Испанец остался вне футбола на длительный период.

Жерар Деулофеу получил травму в поединке 28-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля и был вынужден покинуть поле на носилках.

Как сообщает официальный сайт "шершней", у испанца разрыв крестообразных связок и мениска. Деулофеу потребуется операция.

В этом сезоне вингер провел 30 поединков, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее агент Деулофеу не исключал, что ближайшим летом игрок может вернуться в Милан.