Англия

Форвард поделился эмоциями от своего пребывания в команде.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало, который дважды забил в кубковом матче против Дерби (3:0), прокомментировал свое пребывание в команде.

"Я счастлив. Я хочу поздравить команду с победой в тяжелой игре. Пока мои товарищи по команде верят в меня, босс верит в меня, и фанаты верят в меня, я просто должен продолжать играть. Мне все равно, что кто-нибудь скажет".

"Я счастлив быть рядом со своими партнерами, отличными ребятами и отличным менеджером. Мы усердно работаем", — сказал Игало BT Sport.

Ранее игру нигерийского футболиста оценил главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.