Англия

Главный тренер манкунианцев дал комментарий после поединка против Дерби.

Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Кубка Англии обыграл Дерби со счетом 3:0. Оле-Гуннар Солскьяер полсе матча отдал должное Уэйну Руни, а также отметил отличные навыки Одиона Игало, который оформил дубль.

"Руни? Все любят его, ценят то, что он сделал для клуба. Он играл хорошо, показывал хороший уровень, но иногда слишком долго придерживал мяч.

Когда у вас есть нападающие, вы хотите, чтобы они были счастливы и уверены в себе. У нас еще есть несколько травмированных игроков, очень хорошо, что пришел Игало. Он — другой нападающий и уже забил несколько хороших голов. Не так много игроков, которые смогли бы разобраться в эпизоде с первым голом", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера BBC.

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед встретится с Норвичем.