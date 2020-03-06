Англия

Немец выиграл пять из шести данных титулов в текущем розыгрыше, но в этот раз у трофея будет другой обладатель.

Английская Премьер-лига огласила список из четырех претендентов на звание Лучшего тренера февраля.

В этот список вошли Шон Дайч (Бернли), Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед), Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед) и Микель Артета (Арсенал). Все эти тренеры выиграли не знали поражений в феврале, выиграв по два матча и по одному сведя к ничьей (за исключением Дайча, у которого 2 победы и 2 ничьих).

В число претендентов не вошел наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который выигрывал эту награду в августе, сентябре и с ноября по январь. Единственным, кто до этого прервал гегемонию немца, был Фрэнк Лампард в октябре.

Также среди претендентов на звание игрока месяца в Премьер-лиге не оказалось ни одного представителя Ливерпуля или Манчестер Сити.