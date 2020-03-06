Англия

Форвард "ирисок" Доминик Калверт-Льюин продолжит выступать за нынешнюю команду.

Официальный сайт Эвертона сообщил, что Доминик Калверт-Льюин подписал новую сделку.

22-летний футболист будет выступать на Гудисон Парк до 30 июня 2025 года.

"Я горжусь. Мне было с самого начала приятно выступать за Эвертон, я наслаждаюсь каждым днем здесь, каждой тренировкой и каждой минутой на поле", — сказал Калверт-Льюин.

В текущем сезоне англичанин забил 13 голов в 26 матчах Премьер-лиги. Во всех турнирах на счету Доминика 15 мячей.

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