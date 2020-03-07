Англия

Двое из четырех голкиперов "красных" получили травмы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не рад, что Алиссон Беккер пропустит матч с Борнмутом и может не сыграть с Атлетико из-за повреждения, однако верит в сменщика бразильца – Адриана Сан-Мигеля.

"У Ливерпуля не лучшая ситуация с вратарями, но у нас есть Адриан и есть Энди Лонерган", — цитирует Клоппа Goal.

"Кайомхин Келлехер тоже травмирован. Но Адриан выдавал суперматчи за нас в этом сезоне. Так что хоть и не хорошо терять игрока уровня Алиссона, у нас есть замена, к счастью".

Сегодня Ливерпуль сыграет против Борнмута в Премьер-лиге, а уже 11 марта примет Атлетико в Лиге чемпионов. "Красным" нужно отыгрываться после поражения 0:1 на выезде.