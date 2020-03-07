Англия

Подопечные Юргена Клоппа добыли в свою копилку тяжелейшие три пункта.

Завершился поединок 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал на своем поле Борнмут. Команда Юргена Клоппа хотела реабилитироваться после поражения от Уотфорда и вылета из Кубка Англии от Челси, однако "вишни" сумели создать проблемы своему сопернику.

Уже в начале матча Борнмут вышел вперед благодаря голу Каллума Уилсона, однако ответ Ливерпуля не заставил себя долго ждать. Сперва Мохаммед Салах сравнял счет на 25-й минуте, а после Садио Мане реализовал свой момент.

Во втором тайме команды не забивали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля с минимальным преимуществом в счете (2:1). Теперь мерсисайдскому клубу осталось добыть три победы, чтобы гарантировать себе чемпионство АПЛ.

Ливерпуль — Борнмут 2:1

Голы: Уилсон, 9 — Салах, 25, Мане, 33

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Милнер - Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Вейналдум - Салах, Фирмино (Ориги, 90+4), Мане

Борнмут: Рэмсдейл — Стэйси, Кук (Симпсон, 19), Аке, Смит - Лерма (Гослинг, 80), Кук, Биллинг - Фрэйзер, Уилсон, Станислас (Соланке, 68)

Предупреждение: Уилсон