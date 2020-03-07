Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура АПЛ между Арсеналом и Вест Хэмом.
пабло мари, getty images
07 марта 2020, 16:12
Зимний новичок Арсенала Пабло Мари получил шанс провести свой первый матч в английской Премьер-лиге. Испанец сыграет в паре с Давид Луисом, тогда как еще один центральный защитник Сократис Папастопулос появится на правом фланге обороны.
Арсенал: Лено — Папастатопулос, Давид Луис, Мари, Сака — Себальос, Джака — Пепе, Озил, Обамеянг — Нкетиа
Запасные: Мартинес, Бельерин, Уиллок, Гендузи, Мартинелли, Ляказетт, Нельсон
Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл — Боуэн, Форнальс, Антонио — Алле
Запасные: Рэндолф, Бальбуэна, Сабалета, Фелипе Андерсон, Лансини, Снодграсс, Соучек
Матч Арсенал — Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.