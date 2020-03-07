Англия

Главный тренер Тоттенхэма высказался о ничьей с Бернли в рамках чемпионата Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в гостях не смог одолеть Бернли, сыграв вничью со счетом 1:1. Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо прокомментировал результат этой встречи, назвав причины блеклой игры своей команды.

"Лукас Моура и Джовани Ло Чельсо изменили ситуацию во втором тайме. Есть вещи, который я хочу сказать, но не могу. У нас были какие-то проблемы именно в первой половине, а не во второй".

"Лукас Моура, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн – они были уставшими и сыграли так, как вы видели. Но я ожидал, что игроки, которые не так устали, дадут команде больше".

"Кое-кто должен понять, что это английская Премьер-лига. Это новый опыт, первый раз в гостях у Бернли. Надеюсь, в следующем сезоне он (Ндомбеле — прим. ред.) сможет стать фантастическим футболистом".

"Я должен много работать, чтобы сделать команду лучше, но тренерам нужны игроки, которые будут помогать в работе над своим развитием", — заявил Моуриньо после матча.