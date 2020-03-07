"Шпоры" продлили свою неудачную серию до пять матчей во всех турнирах.
Бернли - Тоттенхэм, Getty Images
07 марта 2020, 21:27
В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Бернли принимал на своем поле Тоттенхэм, последние результаты которого крайне неудачны.
Хозяева успешно воспользовались блеклой формой соперника уже на 13-й минуте, когда Льорис не смог зафиксировать мяч, а Вуд вывел свою команду вперед после добивания.
Во втором тайме Тоттенхэм стал играть более активно, однако забить у "шпор" получилось только благодаря назначенному пенальти. Деле Алли вернул равновесие в счете, которое сохранилось вплоть до финального свистка.
Бернли — Тоттенхэм 1:1
Голы: Вуд, 13 — Алли (пен.), 50
Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор - Хендрик (Леннон, 89), Вествуд, Корк, Макнил - Вуд, Родригес (Выдра, 68)
Тоттенхэм: Льорис - Танганга, Санчес, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген - Скипп (Лукас Моура, 46), Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Ламела (Орье, 78), Бергвейн — Алли
Предупреждения: Тэйлор, Тарковски, Корк, Хендрик, Вествуд - Ламела, Санчес, Бергвейн, Ло Чельсо