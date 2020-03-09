Англия

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард готов избавиться от бельгийского форварда.

В ближайшее трансферное окно Челси намерен продать Миши Батшуайи, сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, главный тренер "синих" Фрэнк Лампард окончательно разочаровался в 26-летнем нападающем.

Контракт Батшуайи с Челси рассчитан до 30 июня 2021 года.

Миши выступает за Челси с лета 2016 года: с тех пор он отдавался в аренды Боруссии Д, Валенсии и Кристал Пэлас.

В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах: на его счету 8 голов и 3 результативные передачи.

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