Англия

Подопечные Роджерса отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Единственный матч понедельника в АПЛ подарил болельщикам встречу Лестера и Астон Виллы. Хозяева смогли открыть счет лишь в конце первой половины игры благодаря точному удару Барнса.

Далее, уже во втором тайме, последовал дубль Джейми Bарди, который снял все вопросы, а вишенкой на торте стал дубль Барнса за пять минут до конца матча.

Лестер благодаря победе приблизился к Манчестер Сити на расстояние четырех очков.

Лестер — Астон Вилла 4:0

Голы: Барнс, 40, 85, Варди, 63 (с пенальти), 79

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Джстин — Ндиди (Менди, 83) — Олбрайтон, Прат (Тилеманс, 76), Мэддисон, Барнс — Ихеаначо (Варди, 59)

Астон Bилла: Рейна — Жилбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Накамба — Аль-Мухаммади (Эль Гази, 63), Луис, Хурихэйн (Дэвис, 67), Грилиш — Самата

Предупреждения: Прат, Эванс — Хурихэйн