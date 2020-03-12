Англия

Англичанин выбыл на две недели, а португалец больше не сыграет в текущем сезоне.

Лестер испытает очередные кадровые проблемы в связи с травмами двух футболистов основного состава.

Как сообщает журналист The Athletic Роб Тэйннер, лазарет "лис" пополнили полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Рикарду Перейра.

Если английский хавбек не сможет помочь свое команде как минимум две недели, то ситуация с Перейрой обстоит куда серьезнее.

Португалец получил травму по время матча 29-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы (4:0), из-за которой он пропустит остаток сезона.

Напомним, что на этом проблемы команды Брендана Роджерса не заканчиваются. Ранее стало известно, что у трех игроков Лестера обнаружили симптомы, похожие на коронавирус.

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