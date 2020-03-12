Англия

Тренер Лестера Брендан Роджерс заявил о возможном заражении своих подопечных.

Накануне матча 30-го тура чемпионата Англии против Уотфорда Брендан Роджерс сообщил, что три игрока Лестера помещены на карантин из-за симптомов, напоминающих заражение коронавирусом.

Об этом тренер Лестера поведал на предматчевой пресс-конференции. "Игроки, у которых обнаружены симптомы, напоминающие коронавирус, изолированы от остальной команды. По отношению к ним проводятся все необходимые профилактические процедуры", – цитирует Роджерса официальный Твиттер Лестера.

Судьба матча Уотфорд — Лестер, запланированного на субботу, 14 марта (начало в 14:30 по киевскому времени). Ранее из-за подозрения на коронавирус у игроков Арсенала был отложен матч Манчестер Сити — Арсенал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.