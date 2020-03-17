Англия

Наставник Бернли получил заслуженную награду.

Главный тренер Бернли Шон Дайч удостоился звания лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам февраля.

Напомним, что за номинацию также претендовали менеджер Арсенала Микель Артета, наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер и тренер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер.

В феврале "бордовые" под руководством Дайча обыграли Саутгемптон и Борнмут, а также сыграли вничью с Арсеналом и Ньюкаслом.

К слову, рекордсменом в текущем сезоне остается Юрген Клопп, у которого пять наград тренера месяца, но на февральскую номинацию немец даже не претендовал.