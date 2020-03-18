Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум — о Юргене Клоппе.

Голландский полузащитник рассказал о своих отношениях с немецким специалистом.

"Футболисты обожают Клоппа. Он забоится о них, и он – хороший тренер. Под его руководством все прогрессируют, с ним приятно работать".

"Лично у меня с ним было много бесед. Он – важный человек для меня. Юрген знает обо мне много вещей, которые не знали другие тренера".

"У нас хорошие отношения как на профессиональном, так и на личном уровне", — приводит слова Жоржиньо Вейналдума Goal.com.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен продлить контракт с Вейналдумом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.