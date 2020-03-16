Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум может остаться в нынешней команде на долгие годы.

"Красные" ведут переговоры с 29-летним футболистом касательно новой сделки, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, новый контракт может быть заключен до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Действующее соглашение Вейналдума с Ливерпулем подходит к концу 30 июня 2021 года. Голландец выступает за "красных" с 2016 года, перейдя из Ньюкасла.

В текущем сезоне Вейналдум провел 38 матчей за Ливерпуль во всех турнирах и отличился пятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Вейналдум не уверен, что задержится в Ливерпуле надолго.

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