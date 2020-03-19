"Канониры" не планируют долго оставаться на карантине.
Эмирейтс, getty images
19 марта 2020, 07:24
Как сообщает Herald Series, руководство Арсенала планирует разрешить команде начать тренировочный процесс 24-го марта.
Напомним, лондонцы стали одной из первых команд, которые были вынуждены уйти на карантин из-за пандемии коронавируса, так как болезнь была обнаружена у главного тренера Микеля Артеты.
Также ранее сообщалось, что, к примеру, Манчестер Юнайтед намерен вновь приступить к тренировкам еще раньше — 22-го марта, после чего клубы примут решение, продлевать ли изоляцию.
Ранее испанский специалист "канониров" рассказал, как проходит его заболевание коронавирусом.