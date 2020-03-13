Англия

Главный тренер Арсенала надеется как можно скорее вернуться к работе.

У наставника Арсенала Микеля Артеты был обнаружен коронавирус. Теперь он, как и вся команда, находится на карантине.

"Это очень расстраивает, но я прошел тест после того, как плохо себя почувствовал. Я вернусь к работе, как только мне разрешат", — передает слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Также положительный результат дала проба на коронавирус вингера Челси Каллума Хадсона-Одои.

Сегодня Премьер-лига проведет экстренное собрание, по результатам которого турнир может быть приостановлен.