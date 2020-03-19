Голкипер близок к уходу из Милана.
Джанлуиджи Доннарумма, getty images
19 марта 2020, 13:28
Как утверждает Gazzetta dello Sport, голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно ради того, чтобы переехать в АПЛ.
По данным источника, в услугах итальянского футболиста заинтересованы Манчестер Юнайтед и Эвертон. Отмечается, что игрок уже начал учить английский язык.
Также СМИ сообщали, что Милан согласен продать Доннарумму летом, так как не может договориться с ним о продлении контракта, который истекает в 2021 году.
Ранее утверждалось, что заменить вратаря в стане "россонери" могут Сальваторе Сиригу или Алекс Мерет.